Принц Гаррі повертається до США, – ЗМІ

Британський принц Гаррі прилітав з США в Лондон, щоб попрощатися з дідусем принцом Філіпом. Після похорону він не залишиться надовго у Великій Британії. За даними ЗМІ Гаррі повернеться в Каліфорнію в понеділок, 19 квітня.

Літак, у якому перебував принц Гаррі, приземлився в лондонському аеропорту Гітроу 10 квітня. Там його зустріли працівники служби безпеки і з поліцейським супроводом відвезли до Кенсінгтонського палацу. Однак надовго в Лондоні онук Єлизавети II не затримується і після похорону дідуся повертається до вагітної дружини та сина.

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Принц Гаррі повертається до США

Церемонія прощання з принцом Філіпом відбулася 17 квітня. Інсайдери повідомили виданню The Daily Mail, що вже 19 квітня принц Гаррі покине Лондон.

Разом із батьком, принцом Чарльзом Гаррі відвідає Віндзорський замок, щоб побачити квіти, які британці залишили для його дідуся. Після цього, скоріше за все, принц полетить в США, де на нього чекає вагітна дружина Меган Маркл та маленький син Арчі.

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Нагадаємо, принц Гаррі разом із бабусею, татом, братом та іншими родичами провів герцога Единбурзького в останню путь. Це був перший офіційний вихід онука Її Величності після приїзду в Лондон. На похороні Гаррі виглядав дуже сумним та скорботним.

Після церемонії прощання Гаррі покинув каплицю Святого Георгія разом із братом принцом Вільямом та його дружиною Кейт Міддлтон. Відомо, що між братами напружені стосунки, проте, ймовірно, смерть принца Філіпа змусила їх відкинути усі образи.