Принц Гаррі офіційно влаштувався на роботу в США

Британський принц Гаррі отримав свою першу офіційну роботу в житті – він став головним виконавчим директором у фірмі BetterUp, що займається коучингом і психічним здоров'ям. Втім, він не виконуватиме офісну роботу.

Наразі невідомо, яку зарплатню отримуватиме принц Гаррі на своїй посаді, але його вже звільнили від управління персоналом і складання фінансових звітів. Онук Єлизавети II займатиметься стратегією продуктів, благодійністю і лекціями про душевне здоров'я. Компанія була заснована як стартап у 2013 році в штаті Каліфорнія, США.

До слова Представник Меган і Гаррі зізнався, що офіційного таємного весілля справді не було

Як повідомив сам принц Гаррі, він використовує додаток BetterUp з січня і почав переговори з фірмою минулої осені. Про його призначення планують оголосити в середу, 24 березня.

Я хочу допомогти впливати на життя людей. Проактивний коучинг надає нескінченні можливості для особистісного розвитку, підвищення обізнаності та всебічного поліпшення життя,

– заявив принц Гаррі.

Що відомо про життя принца Гаррі у США?