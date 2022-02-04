Днями онук королеви Єлизавети II принц Гаррі вперше у 2022 році з'явився перед публікою, щоправда, зробив це віртуально. Він взяв участь у подкасті BetterUp.

Читайте також Вперше в історії: принц Гаррі подав до суду на уряд Єлизавети ІІ, – ЗМІ

Принц Гаррі змінив імідж

Під час прямої трансляції глядачі не змогли не помітити новий імідж принца Гаррі. Він вкоротив руде волосся та трохи коротше підстриг бороду.

До того ж перед камерою онук королеви постав у звичайному темному светрі на довгий рукав. Користувачі мережі назвали новий образ принца "американським".



Принц Гаррі на подкасті / Скриншот з відео



Принц Гаррі до зміни іміджу / Фото Getty Images

Принц Гаррі не так часто вдається до зміни іміджу, тому його новий образ спровокував активні обговорення в мережі:

"Принц Гаррі має такий стильний вигляд тепер. Каліфорнія добре на нього впливає";

"Виглядає як американець. Вибачте, британці, але він зараз вдома";

"Йому дуже пасує";

"Він справді має хороший вигляд. Все тому, що він одружився з тим, з ким хотів";

"Вибачте, не можу зосередитись ні на чому, окрім його кучерявих пасем волосся".

Про що розповідав принц Гаррі

У розмові з ведучими герцог поділився зізнанням про те, що переживав емоційне вигорання через роботу. Він розповів, як самому впоратись з психологічними проблемами.

Я пережив сильне емоційне вигоряння і досяг у цьому самого дна. Коли все навколо працює проти вас, єдиний спосіб підвищити стійкість до руйнівного оточення – це внутрішня робота. Якщо у вас є хоча б 15 хвилин вільного часу

– витратьте його на себе, – порадив принц Гаррі.

"Я виділяю собі на це пів години або 45 хвилин вранці. Взагалі, не варто очікувати, що люди працюватимуть над собою, якщо ви не дасте їм на це часу. Коли люди зосереджуються на внутрішній роботі, то краще почуваються і краще працюють", – додав він.