На днях внук королевы Елизаветы II принц Гарри впервые в 2022 году предстал перед публикой, правда, сделал это виртуально. Он принял участие в подкасте BetterUp.

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Принц Гарри сменил имидж

Во время прямой трансляции зрители не смогли не заметить новый имидж принца Гарри. Он укоротил рыжие волосы и немного короче подстриг бороду.

К тому же перед камерой внук королевы предстал в обычном темном свитере на длинный рукав. Пользователи сети назвали новый образ принца "американским".

Принц Гарри на подкасте / Скриншот с видео

Принц Гарри до смены имиджа / Фото Getty Images

Принц Гарри не так часто прибегает к смене имиджа, поэтому его новый образ спровоцировал активные обсуждения в сети:

"Принц Гарри выглядит так стильно теперь. Калифорния хорошо на него влияет";

"Выглядит как американец. Извините, британцы, но он сейчас дома";

"Ему очень подходит";

"Он действительно выглядит хорошо. Все потому, что он женился на той, с кем хотел";

"Извините, не могу сосредоточиться ни на чем, кроме его кудрявых прядей волос".

О чем рассказывал принц Гарри

В разговоре с ведущими герцог поделился признанием о том, что переживал эмоциональное выгорание из-за работы. Он рассказал, как самому справиться с психологическими проблемами.

Я пережил сильнейшее эмоциональное выгорание и достиг в этом самого дна. Когда все вокруг работает против вас, единственный способ повысить устойчивость к разрушительному окружению – это внутренняя работа. Если у вас есть хотя бы 15 минут свободного времени

– потратьте его на себя,

– посоветовал принц Гарри.

"Я выделяю себе на это полчаса или 45 минут утром. Вообще, не стоит ожидать, что люди будут работать над собой, если вы не дадите им на это время. Когда люди сосредотачиваются на внутренней работе, то лучше чувствуют себя и лучше работают", – добавил он.