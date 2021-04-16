Принц Гаррі не йтиме поряд з братом Вільямом на похороні принца Філіпа

Букінгемський палац оприлюднив нові деталі похорону герцога Единбурзького, який помер 9 квітня. Відомо, що принц Гаррі та принц Вільям не йтимуть поряд. Однак палац запевнив, що це практична зміна, а не знак.

Серед нових деталей, що оприлюднив королівський палац, є порядок ходи, а також список запрошених на церемонію. Принц Вільям та його брат принц Гаррі долучаться до членів королівської сім'ї, щоб пройтися за труною померлого дідуся, але вони не будуть йти разом.

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Принц Гаррі не йтиме поряд з Вільямом

Між братами буде йти Пітер Філіпс, син принцеси Анни та їхній кузен. Зокрема, на процесію в каплицю принц Вільям піде з Пітером. За ними будуть принц Гаррі та Девід Армстронг-Джонс, син принцеси Маргарет.

Букінгемський палац наголосив, що такі правила не є знаком про напружені стосунки між братами: "Це практична зміна, а не надсилання сигналу".

Це похорон, і ми не будемо втягуватися у драму. Домовленості узгоджені й відображають побажання Її Величності,

– наголосив Букінгем.

Також палац додав, що в каплиці дотримуватимуться усіх правил карантину. Учасники процесії сидітимуть на відстані та в масках.

Хто буде присутній на похороні: