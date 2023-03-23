Принцу Гаррі можуть відмовити у отриманні громадянства США: що він накоїв

Американське громадянство, яке хотів отримати принц Гаррі, під загрозою. Прокурори запевняють, що йому мали б анулювати візу через зізнання у вживанні наркотиків. Чи дійсно королівській особі можуть не надати громадянство США – читайте нижче.

Скандал виник після мемуарів принца Гаррі. У своїй книзі, яка з'явилася на світ 10 січня 2023 року, він зізнався, що протягом усього життя вживав кокаїн і курив траву.

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Згодом герцог заявив, що насправді це було в підлітковому віці. Хоча відомо, що з психотропними речовинами експериментував уже дорослим.

Це було очищення вітрового скла, видалення життєвих фільтрів. Для мене це все видалило та принесло мені відчуття розслаблення, полегшення, комфорту й легкості,

– казав Гаррі про досвід вживання психоделіків.

Зазначимо, що востаннє принц Гаррі вживав травичку у 2020 році, після того як він переїхав до США. Він розповідав, що одного разу ввечері, коли всі спали, він сів на балкон і крутив самокрутку з травою.

Прокурори виступають за анулювання візи принца

Колишній федеральний прокурор Німа Рахмані заявила, що визнання у вживанні наркотиків зазвичай є підставою для неприйнятності щодо американської візи.

"Принцу Гаррі мали б відмовити у візі або анулювати її, тому що він вживав кокаїн, гриби та інші заборонені речовини", – пояснила вона. За її словами, не повинно бути винятків для королівської сім’ї.

Чи дійсно Гаррі можуть відмовити у громадянстві США

Адвокати не згодні з думкою прокурора. На їх думку, отримання громадянство США принца Гаррі в безпеці.

Вони так вважають через відсутність будь-яких кримінальних звинувачень у принца. Адже, щоб правоохоронні органи зацікавилися громадянством Гаррі, йому потрібно вчинити кримінальний злочин.

Раніше принц Гаррі заявив, що завжди відчував себе не таким, як інші члени королівської сім'ї. Він зізнався, що психотерапевт поставив йому діагноз – посттравматичний стресовий розлад. Принц впевнений, що йому допомогла дружина Меган Маркл.

До слова, ЗМІ активно обговорюють уривки з мемуарів герцога "Запасний". Зокрема, в книжці принц Гаррі заявив, що 2019 року посварився з принцом Вільямом через Меган Маркл. Брат нібит напав на нього – повалив його на підлогу, через що Гаррі отримав травму спини.