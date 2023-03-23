Принцу Гарри могут отказать в получении гражданства США: что он натворил

Принц Гарри хочет получить американское гражданство, весь живет там. Но теперь это может оказаться под угрозой. Прокуроры уверяют, что ему должны аннулировать визу из-за признания в употреблении наркотиков. Действительно ли королевскому лицу могут не предоставить гражданство США – читайте ниже.

Скандал возник после мемуаров принца Гарри. В своей книге, которая появилась на свет 10 января в 2023 году, он признался, что на протяжении всей жизни употреблял кокаин и курил траву.

К теме Принц Гарри и Меган Маркл выдвинули три условия, при которых посетят коронацию Чарльза III

Впоследствии герцог заявил, что это было в подростковом возрасте. Хотя известно, что с психотропными веществами экспериментировал уже взрослым.

Это было очищение ветрового стекла, удаление жизненных фильтров. Для меня это все удалило и принесло мне ощущение расслабления, облегчения, комфорта и легкости.

– говорил Гарри об опыте употребления психоделиков.

Отметим, что последний раз принц Гарри употреблял травку в 2020 году, после того как он переехал в США. Он рассказывал, что однажды вечером, когда все спали, он сел на балкон и вертел самокрутку с травой.

Прокуроры выступают за аннулирование визы принца

Бывший федеральный прокурор Нима Рахмани заявила, что признание в употреблении наркотиков обычно является основанием для неприемлемости по отношению к американской визе.

"Принцу Гарри должны были отказать в визе или аннулировать ее, потому что он употреблял кокаин, грибы и другие запрещенные вещества", – объяснила она. По ее словам, не должно быть исключений для королевской семьи.

Действительно ли Гарри могут отказать в гражданстве США

Адвокаты не согласны с мнением прокурора. По их мнению, получение гражданства США принца Гарри в безопасности.

Они так считают из-за отсутствие каких-либо уголовных обвинений у принца. Ведь чтобы правоохранительные органы заинтересовались гражданством Гарри, ему нужно совершить уголовное преступление.

Ранее принц Гарри заявил, что всегда чувствовал себя не таким, как другие члены королевской семьи. Он признался, что психотерапевт поставил ему диагноз – посттравматическое стрессовое расстройство. Принц уверен, что ему помогла супруга Меган Маркл.

К слову, СМИ активно обсуждают отрывки из мемуаров герцога "Запасной". В частности, в книге принц Гарри заявил, что в 2019 году поссорился с принцем Уильямом через Меган Маркл. Брат напал на него – повалил его на пол, из-за чего Гарри получил травму спины.