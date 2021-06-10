Подаватимуть до суду: принц Гаррі та Меган обурені через статтю BBC про ім'я доньки

Ім'я новонародженої доньки принца Гаррі та Меган Маркл викликало неабиякий резонанс у західних ЗМІ. Подружжя навіть погрожує подати до суду на видання BBC щодо їхньої публікації про Лілібет.

Принц Гаррі та Меган Маркл незадоволені публікацією BBC про ім'я їхньої новонародженої доньки Лілібет Діани. Вони навіть погрожують виданню, що подадуть на них до суду.

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Подружжя обурене через статтю

BBC отримала лист від юристів фірми Schillings, що діє в інтересах принца Гаррі та Меган. У ньому зазначили, що репортаж кореспондента Джонні Даймонда, що спеціалізується на королівській родині, є наклепницьким, "фальшивим і таким, що дискредитує".

Представники герцогів Сассекських відмовляються коментувати лист, що прийшов на адресу BBC. У мережі безліч суперечливої інформації на тему імені Лілібет. Видання Deadline зазначило, що це ознака натягнутих стосунків між парою та монаршою родиною. Натомість лист до BBC є черговою історією "війни" Меган та Гаррі з пресою.

Нагадаємо, Лілібет – це прізвисько Єлизавети II. Вона не могла вимовити своє ім'я повністю, коли була маленькою, а згодом скорочена версія ім'я стала в родині популярною. Так принцесу, а згодом королеву називали тільки найближчі. Примітно, що записку на труні принца Філіпа Єлизавета підписала прізвиськом Лілібет.

Що відомо про публікацію BBC

Журналіст Джонні Даймонд опублікував статтю про ім'я новонародженої доньки принца Гаррі та Меган Маркл з посиланням на джерела у палаці.

За словами цього джерела, подружжя не інформувало королеву Єлизавету II про те, як назвуть доньку. Тобто Її Величність нібито не благословила на це рішення онука, тоді як друг герцогів стверджує інше. Він наголосив, що якби королева не схвалила імені, Гаррі та Меган відмовилися б від цієї ідеї.

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