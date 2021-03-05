Принц Гаррі й Меган Маркл не будуть переносити вихід інтерв'ю через хворобу принца Філіпа

Через хворобу герцога Единбурзького до подружжя принца Гаррі та Меган Маркл звернулися з проханням перенести вихід інтерв'ю з Опрою Вінфрі. Однак вони відмовились зробити це.

Вже зовсім скоро вийде довгоочікуване інтерв'ю з принцом Гаррі та Меган Маркл. Незважаючи на хворобу дідуся принца Філіпа, подружжя не може перенести вихід розмови з Опрою Вінфрі.

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Відверте спілкування королівського подружжя з Опрою Вінфрі на телеекранах відбудеться на тлі хвороби герцога Единбурзького. Він тільки нещодавно переніс операцію на серці, тому стан принца Філіпа нестабільний. Через те, що чоловікові королеви Єлизавети найближчим часом потрібен буде спокій та відпочинок, герцогів Сассекських попросили перенести вихід інтерв'ю.

Джерело, близьке до подружжя принца Гаррі та Меган Маркл заявило, що цього не станеться, а розмова з Вінфрі вийде тоді, коли і планувалось – 7 березня на каналі CBS Television Network. Друг пари зазначив, що вони не можуть вплинути на процес підготовки та випуску інтерв'ю в ефір.

Видання зазначає, що це може погіршити стосунки монаршої родини з принцом Гаррі та Меган Маркл. Навіть зараз між Букінгемом та герцогами Сассекськими дуже напружена атмосфера через відверті бесіди з журналістами й заяви працівників палацу про знущання з боку Меган Маркл. Також акторка звинуватила Кейт Міддлтон та принца Чарльза в тому, що вони нібито злили неправдиву інформацію про неї в пресу.

Інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі: що очікувати

Перші короткі тизери, які публікує телеканал, неймовірно інтригують мережу та обіцяють, що бесіда з Опрою Вінфрі буде відвертою та гострою.

У першому та другому тизері телеведуча запитала Меган Маркл: "Ти мовчала чи тебе змучили мовчати?", а потім наголосила, що деталі інтерв'ю шокують усіх глядачів;

Також принц Гаррі розповів, чому він вирішив переїхати у США. Принц зізнався, що боявся, що з його дружиною повториться історія як з принцесою Діаною, яка загинула в автокатастрофі через переслідування журналістів.

У наступному тизері Меган Маркл заявила, що не розуміє, як Корона може очікувати, що подружжя далі буде просто мовчати. Вона додала, що пара й так вже багато втратила, тому зараз їм втрачати нічого.

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