Після двох років пандемії моделі, співаки та актори почали повертатись до улюбленого стадіону SoFi Stadium в місті Інглвуд, де відбувся Супербоул. Папараці цьогоріч не встигали фіксувати неймовірну кількість гостей, які вирішили повболівати за свої улюблені команди – Los Angeles Rams та Cincinnati Bengals. Вони змагались за звання чемпіона Національної футбольної ліги США.

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Серед знаменитостей найбільшу увагу привернув принц Гаррі, який прийшов на захід не зі своєю дружиною Меган Маркл, а кузиною принцесою Євгенією. Обоє були у масках, тому розгледіти їх було не так вже й просто. Вони вперше відвідали такий захід, тому невідомо, за кого вболівала королівська сім'я.

На трибунах Супербоулу також можна побуло побачити Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Артистка обожнює американський футбол, тому майже щороку сюди приїджджає, але тепер вже у новій компанії.



Лопес та Аффлек на Супербоулі-2022 / Фото NBC

Щодо інших зірок, то своєю присутністю приємно здивували: Джастін Бібер з дружиною Гейлі та Кендалл Дженнер з бойфрендом-баскетболістом, Орландо Блум та Кеті Перрі, Еллен Дедженерес та Порша де Россі, Ріанна та A$AP Rocky, Леонардо ді Капріо, Дрейк, Шарліз Терон, Cardi B та Offset, Jay-Z та донька Блю Айві, Джо Джонас та Софі Тернер, Каньє Вест та донька Норт, The Weeknd, Ріта Ора і Тайка Вайтіті, Ребел Вілсон, Кейт Гадсон, Міранда Керр з чоловіком, Двейн Джонсон, Гайді Клум з коханим, Демі Ловато та десятки інших.

Яскраву фотогалерею з місця події дивіться тут / Фото Just Jared та соцмережі

Щодо зірок, які традиційно співають по перервах гри, то цього року на сцену вийшли Емінем, Snoop Dogg, Dr. Dre, 50 Cent's, Mary J. Blige, Mickey Guyton та Jhené Aiko, яка заспівала "Прекрасну Америку".