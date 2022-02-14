После двух лет пандемии модели, певцы и актеры начали возвращаться к любимому стадиону SoFi Stadium в городе Инглвуд, где состоялся Супербоул. Папарацци в этом году не успевали фиксировать невероятное количество гостей, которые решили поболеть за свои любимые команды-Los Angeles Rams и Cincinnati Bengals. Они соревновались за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США.

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Среди знаменитостей наибольшее внимание привлек принц Гарри, который пришел на мероприятие не со своей женой Меган Маркл, а кузиной принцессой Евгенией. Оба были в масках, поэтому разглядеть их было не так уж и просто. Они впервые посетили такое мероприятие, поэтому неизвестно, за кого болела королевская семья.

На трибунах Супербоула также можно было увидеть Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Артистка обожает американский футбол, поэтому почти каждый год сюда приезжает, но теперь уже в новой компании.



Лопес и Аффлек на Супербоуле-2022 / Фото NBC

Относительно других звезд, то своим присутствием приятно удивили: Джастин Бибер с женой Хейли и Кендалл Дженнер с бойфрендом-баскетболистом, Орландо Блум и Кэти Перри, Эллен Дедженерес и Порша де Росси, Рианна и A$AP Rocky, Леонардо ди Каприо, Дрейк, Шарлиз Терон, Cardi B и Offset, Jay-Z и дочь Блю Айви, Джо Джонас и Софи Тернер, Канье Уэст и дочь Норт, The Weeknd, Рита Ора и Тайка Вайтити, Ребел Уилсон, Кейт Хадсон, Миранда Керр с мужем, Дуэйн Джонсон, Хайди Клум с любимым, Деми Ловато и десятки других.

Яркую фотогалерею с места события смотрите здесь / Фото Just Jared и соцсети

Насчет звезд, которые традиционно поют в перерывах игры, то в этом году на сцену вышли Эминем, Snoop Dogg, Д Dre, 50 Cent's, Mary J. Blige, Mickey Guyton и Jhené Aiko, которая спела "Прекрасную Америку".