Брат короля Чарльза відвідав на полігоні українських військових, які відпрацьовували штурм: фото
Джерело:Королівська сім'я
Герцог Единбурзький, принц Едуард минулого тижня відвідав українських військових, які проходять навчання у Великій Британії. Він спостерігав за тим, як бійці ЗСУ вчаться штурмувати будівлю та надавати медичну допомогу.
Герцог Единбурзький став ще одним членом британської королівської родини, який зустрівся з українськими військовими. Раніше принц Вільям таємно відвідав військову базу поблизу українського кордону.
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Тепер молодший брат короля, принц Едвард відвідав один із полігонів, де проходять вишкіл українські військові в рамках INTERFLEX – операції, що навчає бійців навичкам, необхідним для виживання та ведення ефективного бою на фронті.
Під час цього візиту герцог Единбурзький одягнув форму Королівських ВПС. Він спостерігав за тим, як війська під наглядом британських інструкторів вчилися штурмувати будівлю та надавати допомогу пораненим.
Принц Едвард зустрівся з українськими військовими / Фото з твіттеру королівської родини
Принц Едуард також провів зустріч з генералом Джастіном Стенхаусом, командувачем 11-ої Бригади сприяння силам безпеки Сухопутних військ Великої Британії.
Навчання призначене для новобранців-добровольців, які приєдналися до лав Збройних сил України без практичного досвіду військової служби. За даними Forces, за рік Велика Британія підготувала понад 6000 українських військових.
Водночас у 2023 році, в рамках багатонаціональної цієї операції, планується підготовка близько 20 тисяч українських військовослужбовців та військовослужбовців ЗСУ.
Британська королівська родина підтримує Україну: головне
- 30 березня король Чарльз виступив у німецькому парламенті й висловився про війну в Україні. Британський монарх наголосив, що безпека всієї Європи опинилася під загрозою.
- У лютому 2022 року Чарльз III відвідав військовослужбовців ЗСУ, які прибули у Велику Британію на навчання. Він приїхав на тренувальну базу у Вілтширі.
- Перед цим Чарльз III приймав Володимир Зеленського на приватній аудієнції в Букінгемському палаці. Тоді президент України подякував королю "за теплий прийом і підтримку українців".
- Принцеса Уельська Кейт Міддлтон у березні відвідала ірландських військових, які проводять тренінги з розмінування для українських бійців. Зустріч відбулася на військовому полігоні Солсбері, куди Кетрін приїхала у камуфляжі.