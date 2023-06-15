Герцог Единбурзький став ще одним членом британської королівської родини, який зустрівся з українськими військовими. Раніше принц Вільям таємно відвідав військову базу поблизу українського кордону.

До теми Королева Єлизавета хотіла, щоб обидва її онуки воювали в Афганістані: чому відправили лише Гаррі

Тепер молодший брат короля, принц Едвард відвідав один із полігонів, де проходять вишкіл українські військові в рамках INTERFLEX – операції, що навчає бійців навичкам, необхідним для виживання та ведення ефективного бою на фронті.

Під час цього візиту герцог Единбурзький одягнув форму Королівських ВПС. Він спостерігав за тим, як війська під наглядом британських інструкторів вчилися штурмувати будівлю та надавати допомогу пораненим.

Принц Едвард зустрівся з українськими військовими / Фото з твіттеру королівської родини

Принц Едуард також провів зустріч з генералом Джастіном Стенхаусом, командувачем 11-ої Бригади сприяння силам безпеки Сухопутних військ Великої Британії.

Навчання призначене для новобранців-добровольців, які приєдналися до лав Збройних сил України без практичного досвіду військової служби. За даними Forces, за рік Велика Британія підготувала понад 6000 українських військових.

Водночас у 2023 році, в рамках багатонаціональної цієї операції, планується підготовка близько 20 тисяч українських військовослужбовців та військовослужбовців ЗСУ.

Британська королівська родина підтримує Україну: головне