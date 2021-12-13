Принц Чарльз і Камілла представили різдвяну листівку: яке фото на ній зображене

Принц Уельський та герцогиня Корнуольська услід за Кейт Міддлтон презентували різдвяну листівку. На неї вони помістили миловидне фото.

Услід за герцогами Кембриджськими принц Вільям та Камілла показали свою різдвяну листівку. Кадр із її зображенням опублікували на офіційній сторінці Клеренс-гаузу.

До теми Кейт Міддлтон і принц Вільям показали нову різдвяну листівку: сімейне фото з Йорданії

Листівка принца Чарльза

На світлині показали різдвяну листівку принца Чарльза та герцогині Камілли, одною з яких прикрасили ялинку. З одного її боку – привітання зі святами, а з іншого – миловидне фото королівського подружжя.

Кадр, використаний для листівки, був зроблений під час перегонів Royal Ascot цього року. Фотографи підловили подружжя у момент, коли принц Чарльз поправляв захисну маску Каміллі.

Оскільки починається зворотний відлік до Різдва, сьогодні ми представляємо офіційну різдвяну листівку цього року від принца Уельського та герцогині Корнуольської,

– написало подружжя під фото.



Різдвяна листівка принца Чарльза і Камілли / Фото з інстаграму Клеренс-гаузу

, кілька днів тому свою листівку представили герцоги Кембриджські. Для цього Кейт Міддлтон і принц Вільям обрали фото, яке зробили на початку 2021 року під час сімейного відпочинку в Йорданії.