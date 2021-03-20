У День весняного рівнодення королівське подружжя принца Чарльза та герцогині Камілли привітало світ з приходом астрономічної весни. Вони поділилися зворушливим фото, зробленим в саду Хайгров-Хаус.

Якщо королева Єлизавета ІІ у День весняного рівнодення показала в інстаграмі мальовничі пейзажі Букінгемського палацу на сході сонця, то принц Уельський влаштував зйомку у власній заміській резиденції Хайгров-Хаус.

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Нове фото принца Чарльза і герцогині Камілли

Перед камерою герцогиня Корнуольська з'явилася в простому повсякденному образі. Вона одягла чорні вельветові штани, стьобану куртку та темне взуття, а look довершила бордовими рукавичками та сірою хустинкою з принтом.

Натомість принц Чарльз вбрався значно легше та постав в одязі класичного стилю, як його і звикли бачити на офіційних заходах. На ньому широкі штани пісочного кольору, ніжно-блакитна сорочка, піджак і коричневі туфлі. Подружжя позувало в саду Хайгров-Хаус серед перших весняних квітів.

Герцогиня Камілла тримала в руках милий букет, який, схоже, отримала від чоловіка, та щиро усміхалася. Тоді як принц Чарльз спрямував закоханий погляд на дружину. За лічені години допис розчулив понад 80 тисяч користувачів.

"Бажаємо щасливого та здорового першого дня весни", – йдеться в підписі.