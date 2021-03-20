В День весеннего равноденствия королевская чета принца Чарльза и герцогини Камиллы поздравила мир с приходом астрономической весны. Они поделились трогательным фото, сделанным в саду Хайгров-Хаус.

Если королева Елизавета II в День весеннего равноденствия показала в инстаграме живописные пейзажи Букингемского дворца на восходе солнца, то принц Уэльский устроил съемку в собственной загородной резиденции Хайгров-Хаус.

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Новое фото принца Чарльза и герцогини Камиллы

Перед камерой герцогиня Корнуольская появилась в простом повседневном образе. Она надела черные вельветовые брюки, стеганую куртку и темную обувь, а look довершила бордовыми перчатками и серым платком с принтом.

Зато принц Чарльз оделся значительно легче и появился в одежде классического стиля, как его и привыкли видеть на официальных мероприятиях. На нем широкие штаны песочного цвета, нежно-голубая рубашка, пиджак и коричневые туфли. Супруги позировали в саду Хайгров-Хаус среди первых весенних цветов.

Герцогиня Камилла держала в руках милый букет, который, похоже, получила от мужа, и искренне улыбалась. Тогда как принц Чарльз направил влюбленный взгляд на жену. За считанные часы пост растрогал более 80 тысяч пользователей.

"Желаем счастливого и здорового первого дня весны", – говорится в подписи.