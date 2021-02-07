Прикрилась капелюхом: Ірина Федишин у бікіні завела мережу знімком з Домінікани
Успішна артистка Ірина Федишин відпочиває з сім'єю на Домінікані. Вона майже щодня ділиться пікантними кадрами в різноманітних купальниках. Днями зірка знову розбурхала мережу фото.
Джерело:інстаграм Ірини Федишин
Цієї зими безліч українських зірок відпочивали в теплих країнах. Нещодавно у відпустку відправилась й Ірина Федишин – відома співачка зі Львова. Вона завела мережу черговою серією еротичних кадрів.
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Ірина Федишин в рожевому бікіні
Українська знаменитість позувала на пляжі, на мальовничому тлі пальм і блакитного неба. Для нових знімків вона обрала оригінальний неоново-рожевий купальник з рюшами, що вдало підкреслив пружні груди співачки.
Ірина Федишин прикрила розкішне тіло великим рожевим капелюхом, що додало кадрам особливої перчинки. Також вона доповнила гарячий образ масивним браслетом з кольорових камінців на руці й окулярами в тон.
Довге біляве волосся артистка розпустила й вклала ніжними хвильками. Ірина Федишин довершила спокусливий аутфіт макіяжем з акцентом на губах, які нафарбувала темно-рожевою помадою.
Ірина Федишин в бікіні / Фото з інстаграму Ірини Федишин
Ірина Федишин в бікіні / Фото з інстаграму Ірини Федишин
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