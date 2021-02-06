Популярна українська акторка Ксенія Мішина разом з сином Платоном, Олександром Еллертом і його донькою Елею відпочиває в Домінікані. На райському курорті зірка влаштувала спекотну фотосесію в купальнику і похизувалась сексуальними формами.

Навіть під час сімейної відпустки в Домінікані перша "Холостячка" країни знаходить час для пікантних фотосесій. У відпустку Ксенія Мішина прихопила безліч купальників, тому кілька разів на день змінює пляжні образи. Один з відвертих look вона показала на новому фото.

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Ксенія Мішина у звабливому купальнику

Зірка красувалась в стильному купальнику з принтом гусяча лапка – у бюстгальтері на широких бретелях і високих трусиках з блискавкою. Свій образ вона довершила солом'яним капелюхом з золотистим ланцюжком, який став головним трендом літнього сезону, і сонцезахисними окулярами. Довге волосся Ксенія Мішина заплела в косу, що виглядало дуже ефектно.

Акторка позувала лежачи на мальовничому піщаному пляжі на тлі пальм і моря. У кадрі вона засвітила сексуальні форми – підтягнутий животик і стрункі довгі ніжки. Автором нового відвертого карду "Холостячки" став коханий Олександр Еллерт. Фото викликало фурор у мережі, зібравши понад 120 тисяч лайків.



Ксенія Мішина у купальнику в Домінікані / Фото Instagram / @misha.k.ua

Ксенія Мішина про сімейний відпочинок

Акторка вперше вирушила у закордонну відпустку з коханим Олександром Еллертом, сином і донькою обранця. Попри те, що відпочинок з енергійними дітьми не можна вважати романтичним, Ксенія Мішина в захваті від курорту.

"Подорож душі – саме так я назву цю поїздку. Валятися під пальмами, пити кокоси, згоряти на сонце, пірнати в океані, кричати від печіння солі в очах, об'їдатися фруктами, канючити в Еллерта красиву фотку, міняти купальники, ходити босоніж… насолоджуватися кожною хвилиною, насолоджуватися коханими", – поділилась зірка.