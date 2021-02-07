Успешная артистка Ирина Федишин отдыхает с семьей в Доминикане. Она почти ежедневно делится пикантными кадрами в разнообразных купальниках. На днях звезда снова взбудоражила сеть фотографиями.

Этой зимой множество украинских звезд отдыхали в теплых странах. Недавно в отпуск отправилась и Ирина Федишин – известная певица из Львова. Она завела сеть очередной серией эротических кадров.

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Ирина Федишин в розовом бикини

Украинская знаменитость позировала на пляже, на живописном фоне пальм и голубого неба. Для новых снимков она выбрала оригинальный неоново-розовый купальник с рюшами, который удачно подчеркнул упругую грудь певицы.

Ирина Федишин прикрыла роскошное тело большой розовой шляпой, что придало кадрам особой перчинки. Также она дополнила горячий образ массивным браслетом из цветных камешков на руке и очками в тон.

Длинные белокурые волосы артистка распустила и уложила нежными волнами. Ирина Федишин довершила соблазнительный аутфит макияжем с акцентом на губах, которые накрасила темно-розовой помадой.



Ирина Федишин в бикини / Фото из инстаграма Ирины Федишин



Ирина Федишин в бикини / Фото из инстаграма Ирины Федишин