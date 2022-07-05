Як була мразотою, так і залишилася, – Приходько розповіла про дружбу з Поліною Гагаріною
Джерело:Музвар
З Поліною Гагаріною Анастасія Приходько здружилася після "Фабрики зірок". Та приїжджала в Київ, жила в неї вдома, а коли почала працювати з Костею Меладзе, кинула просто перед концертом. Тож співачка давно вважала її "мразотою".
До 2014 року Анастасія Приходько була дуже популярною в Росії, однак після окупації Криму та Донбасу розірвала всі зв'язки з тамтешнім шоу-бізнесом. У неї було чимало друзів з країни-агресорки, які зараз демонструють пропутінську позицію. Одна з них – Поліна Гагаріна.
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Як Поліна Гагаріна вперше "кинула" Приходько
"Ми з нею товаришували, вона приїжджала до мене в Київ на презентацію пісні "Между нами небо", яку ми робили разом з Давідом Каландадзе. Я її запросила, вона вдягала мої прикраси, вона жила в мене вдома. Я її підтримувала, хоча тоді була набагато вища неї за музичними досягненнями і більш медійною, ніж вона", – пригадала Анастасія Приходько.
Однак їхній дружбі настав кінець, як тільки Поліна Гагаріна підписала контракт з Костянтином Меладзе. Тоді вона відчула перші промені слави й "кинула" подругу перед сольником у Москві, на якому мала виступати на розігріві.
У мене був концерт у Москва Hall, вона повинна була співати в мене на розігріві. І вона мені телефонує і каже: "Зніми афішу, я виступати не буду. Ми тепер працюємо з Костею. Вибач, ви ж з ним не працюєте, тому я не хочу бути з тобою пов'язана",
– розповіла артистка.
Ще тоді, більш як 10 років тому, Приходько була шокована лицемірством Гагаріної.
"Ти ж жила в мене вдома, ти їла зі мною за столом, ти приїжджала до Києва, вдягала мої прикраси, а потім такий плювок у мій бік. Для мене вона як артистка закінчилася", – зізналася зірка.
Приходько про виступ Поліни Гагаріної з Путіном на Лужниках
Коли вона вийшла на Лужниках, я побачила, що якою мразотою була – такою і залишилась. А що змінилося?
– емоційно висловилася співачка.
Нагадаємо, 18 березня Поліна Гагаріна заспівала "Кукушку" на мітингу-концерті на Лужниках, присвяченому 8 річниці окупації Криму. Тоді їй прилетіло від українських зірок:
- кліпмейкер Алан Бадоєв напився за душу Поліни, яка "так мізерно використовує талант". "Відтепер твій голос дорівнює кулям і бомбам, які прилетіли на голови українців", – сказав він співачці, якій знімав кліпи;
- Оля Полякова написала путіністці: "Спочивай з миром, колись талановита співачка". І додала "гарних слів";
- співачка Міка Ньютон, яка час від часу спілкувалася з Гагаріною, "щиро засмутилася", коли побачила її на Лужниках. До того дня вона вважала її талановитою і прогресивною артисткою, поважала її як музиканта, як співачку.