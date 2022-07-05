У березні 2021 року, після народження сина, Анастасія Приходько повернулася до музичної кар'єри, яку закинула на кілька років. Зараз же її знову майже не чути. Вона не їздить з концертами ані в Європу, ані до захисників.

Читайте також Як була мразотою, так і залишилася, – Приходько розповіла про дружбу з Поліною Гагаріною

Чому Приходько не їздить з концертами до військових

Багато людей зараз не розуміє, чому моя активність впала. Але коли я сиділа в бліндажах, коли була в місті Щастя, звільненій Попасній, Сєвєродонецьку, Лисичанську, артисти були вдома, насолоджувалися затишним життям, їздили на море, а я їздила в тури, збирала гроші – Іспанія, Італія, Америка. Була вагітна, мені було дуже складно,

– поскаржилася Приходько.

Тож вона вважає, що нині настав час інших артистів, які останні вісім років думали про себе, а не про країну. Натомість сама Приходько повність присвячує себе сім'ї та дітям.

"Коли в мене є змога побути з дітьми, я буду з дітьми, а не буду їхати на студію, творити музику, я буду насолоджуватися. Бо я пропустила, як виріс Гордій, я пропустила, як виросла Нана. Зараз на мені маленький Лука, якому рік. Думаю, що вже втретє я не буду таких помилок робити. Свою музичну кар'єру я просто поставлю на паузу, заради дітей я можу зробити все", – наголосила співачка, яка лише рік тому повернулася на сцену.

Анастасія Приходько з трьома дітьми / Фото з інстаграму співачки

Однак Анастасія Приходько не планує взагалі відмовлятися від концертів для ЗСУ. Вона хоче заспівати для захисників Одеси, Миколаєва, Чернігова, але поки їхати в ці міста дуже небезпечно.

У мене зірвалося три поїздки до Одеси, Миколаєва і Чернігова, на жаль, мене зараз туди не пускають, бо там дуже небезпечно. Але я дуже хочу приїхати до хлопців, тим паче я з зони АТО їх всіх знаю. Поки немає змоги, але обов'язково як тільки буде, я поїду,

– публічно пообіцяла артистка.

Цікаво Будуть десь крутитися, – Анастасія Приходько зізналася, яка доля чекає на її російськомовні хіти

Приходько пригадала, як її недолюблювали під час війни на Донбасі

Співачка нагадала, що 2015 року, коли вона регулярно виступала на лінії фронту, її відверто недолюблювали, бо де б вона не з'являлася – говорила про війну.

Мені було прикро, коли мене вважали токсичною, тому що всі казали: "Приходько дуже політизована, дуже багато їздить в АТО. Вона асоціюється з війною, з армією. Не будемо кликати її на червоні доріжки, на якісь заходи, тому що Приходько – це одразу політика",

– пригадала зірка.