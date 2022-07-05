В марте 2021 года, после рождения сына, Анастасия Приходько вернулась в музыкальную карьеру, которую забросила на несколько лет. Сейчас же ее снова почти не слышно. Она не ездит с концертами ни в Европу, ни к защитникам.

Читайте также Как была мразотой, так и осталась – Приходько рассказала о дружбе с Полиной Гагариной

Почему Приходько не ездит с концертами к военным

Многие люди сейчас не понимают, почему моя активность упала. Но когда я сидела в блиндажах, когда была в городе Счастье, освобожденной Попасной, Северодонецке, Лисичанске, артисты были дома, наслаждались уютной жизнью, ездили на море, а я ездила в туры, собирала деньги – Испания, Италия, Америка. Была беременна, мне было очень сложно,

– пожаловалась Приходько.

Поэтому она считает, что сейчас пришло время других артистов, которые последние восемь лет думали о себе, а не о стране. В то время как сама Приходько полностью посвящает себя семье и детям.

"Когда у меня есть возможность побыть с детьми, я буду с детьми, а не буду ехать на студию, творить музыку, я буду наслаждаться. Потому что я пропустила, как вырос Гордей, я пропустила, как выросла Нана. Сейчас на мне маленький Лука, которому год. Думаю, что уже в третий раз я не буду таких ошибок делать. Свою музыкальную карьеру я просто поставлю на паузу, ради детей я могу сделать все", – подчеркнула певица, которая только год назад вернулась на сцену.

Анастасия Приходько с тремя детьми / Фото из инстаграма певицы

Однако Анастасия Приходько не планирует вообще отказываться от концертов для ВСУ. Она хочет спеть для защитников Одессы, Николаева, Чернигова, но пока ехать в эти города очень опасно.

У меня сорвалось три поездки в Одессу, Николаев и Чернигов, к сожалению, меня сейчас туда не пускают, потому что там очень опасно. Но я очень хочу приехать к ребятам, тем более что я из зоны АТО их всех знаю. Пока нет возможности, но обязательно как только будет, я поеду,

– публично пообещала артистка.

Интересно Будут где-то крутиться, – Анастасия Приходько призналась, какая судьба ждет ее русскоязычные хиты

Приходько вспомнила, как ее недолюбливали во время войны на Донбассе

Певица напомнила, что в 2015 году, когда она регулярно выступала на линии фронта, ее откровенно недолюбливали, потому что где бы она ни появлялась – говорила о войне.

Мне было досадно, когда меня считали токсичной, потому что все говорили: "Приходько очень политизирована, очень много ездит в АТО. Она ассоциируется с войной, с армией. Не будем звать ее на красные дорожки, на какие-то мероприятия, потому что Приходько – это сразу политика",

– вспомнила звезда.