Приходько підтримала представницю Росії на Євробаченні
Українська співачка Анастасія Приходько, яка брала участь у Євробаченні-2009 і виступала від імені Росії, прокоментувала цькування співачки Manizha, що стала представницею цієї країни на цьогорічному Євробаченні-2021. Також співачка розповіла про звинувачення, які посипались на неї під час проходження конкурсу й довгі роки після нього.
Джерело:Instagram Анастасії Приходько
На своїй інстаграм сторінці Анастасія Приходько поділилась власним досвідом участі у Євробаченні, що відбулось у 2009 році. Співачка розповіла, що піддавалась цькуванню відомого російського продюсера – Йосипа Пригожина, який у свою чергу звинуватив її у расизмі.
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У публікації, Настя зі співчуттям поставилась до молодої співачки Manizha, яка стала представницею Росії на Євробаченні-2021. Приходько написала, що на таджицьку виконавицю зараз робляться всі ті наклепи, які колись доводилось терпіти їй. Адже багато цькувань Manizha стосуються саме того, що вона артистка з Таджикистану, яка представлятиме зовсім іншу країну на пісенному конкурсі. Також, Анастасія побажала Manizha знайти людину, яка підтримає її та допоможе у цей нелегкий період.
Анастасія розповіла, що скандал з Пригожиним і його расистські звинувачення виникли через те, що у 2009 році саме вона виграла відбір до конкурсу, а не його дружина, також співачка – Валерія.
Що відомо про співачку Manizha
- Manizha, повне ім'я якої Маніжа Далерівна Сангін є російською співачкою таджицького походження.
- Кар'єру співачка почала у 12 років. Manizha брала участь у різних конкурсах і фестивалях. У 2003 році отримала Гран-прі міжнародного конкурсу молодих виконавців "Rainbow Stars" у Юрмалі.
- У березні 2021 року за результатами глядацького голосування аристка пройшла відбір на пісенний конкурс Євробачення, який проходитиме в Роттердамі. Дівчина виконуватиме пісню під назвою "Russian woman".
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