Украинская певица Анастасия Приходько, которая участвовала в Евровидении-2009 и выступала от имени России, прокомментировала травлю певицы Manizha, ставшую представительницей этой страны на нынешнем Евровидении-2021. Также певица рассказала об обвинениях, которые посыпались на нее во время прохождения конкурса и долгие годы после него.

На своей инстаграм странице Анастасия Приходько поделилась собственным опытом участия в Евровидении, которое состоялось в 2009 году. Певица рассказала, что подверглась травле известного российского продюсера Иосифа Пригожина, который в свою очередь обвинил ее в расизме.

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В публикации Настя с сочувствием отнеслась к молодой певице Manizha, которая стала представительницей России на Евровидении-2021. Приходько написала, что на таджикскую исполнительницу сейчас делаются все те наветы, которые когда-то приходилось терпеть ей. Ведь во многом травля Manizha касается именно того, что она артистка из Таджикистана, которая будет представлять совсем другую страну на песенном конкурсе. Также, Анастасия пожелала Manizha найти человека, который поддержит ее и поможет в этот нелегкий период.

Анастасия рассказала, что скандал с Пригожиным и его расистские обвинения возникли из-за того, что в 2009 году именно она выиграла отбор к конкурсу, а не его жена, тоже певица – Валерия.

Что известно о певице Manizha