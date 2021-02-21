Меган було недостатньо волі, – ЗМІ про причину інтерв'ю Маркл Опрі Вінфрі

На початку березня на телебаченні вийде відверте інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі. ЗМІ вважають, що його причиною було те, що Меган хоче повернути собі голос через недостатню кількість волі.

Вже 7 березня на телеканалі CBS вийде інтерв'ю Опри Вінфрі з Меган Маркл та принцом Гаррі. Подружжя домовились з телеведучою про те, що можна ставити будь-які запитання. Тому воно може викликати неоднозначну реакцію в суспільства та Букінгему.

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Причина інтерв'ю Меган Маркл

Джерело, близьке до подружжя, заявило, що цим відвертим інтерв'ю акторка хоче "повернути собі голос". Важливим є також той факт, що трансляція розмови буде йти в прайм-тайм. Меган Маркл хоче повернути собі волю, якої було недостатньо.

Це інтерв'ю – спроба повернути собі голос. У Меган була можливість висловлюватися, коли вона була актрисою, але після королівського весілля їй заборонили використовувати соціальні мережі,

– повідомило джерело.

"Члени королівської родини готуються до того, що пара завдасть удару у відповідь. Пора сховатися за диваном. Опра вміє змушувати людей говорити про свої почуття. Буде момент переживання та озвучування їх невдоволення. Це нікому не вигідно", – пише видання.

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