У пресі спливло ім'я члена королівської сім'ї, який переймався через колір шкіри Арчі

У сенсаційному інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл зізналась, що в королівській родині є людина, яку дуже хвилював колір шкіри її первістка Арчі. Письменник Крістофер Андерсон стверджує, що расистом є дідусь малюка – принц Чарльз.

У березні цього року Меган Маркл вперше заговорила про расизм у монаршій сім'ї Великої Британії. Вона відмовилась називати ім'я людини, яка переймалась кольором шкіри Арчі ще до його народження. Однак автор книжки "Брати та дружини: приватне життя Вільяма, Кейт, Гаррі та Меган" Крістофер Андерсон вирахував, що Меган мала на увазі принца Чарльза.

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За словами письменника, з дня заручин її майбутній свекор "міркував, про те, як можуть виглядати його майбутні онуки". Чарльз нібито запитував дружину Каміллу: "Цікаво, як виглядатимуть діти? Я маю на увазі, якого кольору буде їхня шкіра?". Натомість герцогиня Корнуольська зазначила, що малюки Меган Маркл і принца Гаррі "будуть чудовими".

Звичайно, ми всі цікавимося, якими будуть онуки, однак це було дуже токсично. Це стало зброєю "людей у сірому", які керують палацом,

– наголосив Крістофер Андерсон.

Він додав, що до принца Гаррі ці расистські настрої дійшли надто пізно.

Королівська сім'я з маленьким Арчі / Фото з інстаграму

Що відомо про расизм у королівській сім'ї

— письменник, журналіст і колишній редактор журналів Time та People. "Брати та дружини: приватне життя Вільяма, Кейт, Гаррі та Меган" – не перша його книжка про взаємини в королівській сім'ї. Раніше він видав "Хлопчики Діани", в якій описав дорослішання Вільяма та Гаррі.

У великому інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл вперше розповіла про расизм в королівській родині. Будучи вагітною, вона дізналась, що в палаці обговорювали, наскільки темною буде шкіра її первістка Арчі. Ба більше, кілька розмов на цю тему вели з самим принцом Гаррі.

Раніше у ЗМІ припускали, що колір шкіри Арчі могла обговорювати принцеса Анна. Однак та нібито була стривожена через "небажання і нездатність Меган поважати чужі традиції й культурні відмінності".