Прем'єра від Насті Каменських: співачка презентувала кліп на пісню "Красное вино"

21 травня 2021 , 08:17
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Джерело:

ютуб-канал Насті Каменських

Популярна співачка NK у п'ятницю, 21 травня, презентувала не лише альбом, а й кліп на танцювальну пісню "Красное вино". У відео артистка постала пристрасною та чуттєвою жінкою.

Каменських з радістю поділилася довгоочікуваною прем'єрою. На особистому ютуб-каналі вона опублікувала приголомшливий кліп на трек "Красное вино". 

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NK про кліп на пісню "Красное вино"

"Я відкриваю вам своє серце й дарую всю багатогранність почуттів, які відчуваю. Нехай це відео занурить вас у незвичайну атмосферу пристрасті, жіночності та любові", – написала в публікації Каменських. 

Це відео про неї. Пристрасну, вільну та чуттєву жінку. Ту, яка всередині кожної з нас. Вона – саме втілення бажання. Її танець п'янить чоловіка сильніше, ніж вино, і розпалює в ньому полум'я пристрасті, з яким він не здатний впоратися,
– поділилася артистка. 

Вона розбурхує, манить і кружляє голову, немов терпке червоне вино. Все це втілилося в ідеальну картинку завдяки роботі найкрутішої команди. 

NK – "Красное вино": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Новий кліп розбурхав мережу та викликав активні обговорення серед прихильників співачки у коментарях під відео.

  • "Шикарні пісня та кліп!"
  • "Просто божественна! Пісня та кліп – вогонь! Обожнюю!"
  • "Неймовірно подобається пісня, кліп та весь альбом!"
  • "Крута! Не схожа на себе. Зовсім інша".
  • "Супер! Розумничка!"
Автор: Христина Кобак