Григорій Решетник прокоментував перенесення "Холостяка": що йому відповіли фанати

12 сезон "Холостяка" планували показати наприкінці вересня, але прем'єру знову перенесли. Григорій Решетник пояснив, що сталося.

Після пів річної перерви 12 сезон "Холостяка" мав вийти на екрани 30 вересня. Але прем'єру знову перенесли – цього разу на жовтень.

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Григорій Решетник про "Холостяка"

Ведучий романтичного проєкту Григорій Решетник вирішив прояснити ситуацію з шоу. Він пояснив, що прем'єру перенесли через події, що відбуваються в Україні.

Ми не скасували "Холостяк", а змістили прем'єру на жовтень, у зв'язку з тими подіями, які відбуваються в Україні. Ми цінуємо і поважаємо нашого глядача, захоплюємося нашими військовими. Обов'язково прем'єра відбудеться у цього року в жовтні. Напишіть, чи чекаєте ви на прем'єру, чи на часі, чи перенести на весну,

– звернувся до фанів телеведучий.

Решетник прояснив перенесення: відео

Додамо, що організатори проєкту пояснювали перенесення "виробничими причинами". Нової дати прем'єри наразі немає.

Реакція мережі

Шанувальники телеведучого відповіли йому на запитання в коментарях. Там поділилися на два "табори": одні хочуть якнайшвидшого повернення шоу:

"Чекаю. Хоч буде стимул ще більше жити, чекати тої п'ятниці, і ніби життя до війни, як раніше. Бігла з роботи додому, купувала швидку їжу, різні смаколики, ввечері діти знали що їм все можна, бо у мами "Холостяк". Для мене особисто, це ніби повернення у довоєнний час";

"Я вже вчора вина прикупила, готувалася до перегляду. Дуже чекаю, треба ж якось відволікатись";

"На часі, людям треба піднімати настрій";

"На часі. Бо поки буде прем'єра, можливо, діти холостяка вже у садочок підуть";

"Чекаємо! Треба ж відволікатись трохи від волонтерства";

"Дуже чекаємо, треба відволікатись".

, що з прихильниками проєкту погодилась би й Ксенія Мішина . Вона зізнавалась, що чекає на новий сезон шоу, бо це можливість трохи розслабитися. Тим людям, які не вважають прем'єру на часі, вона порадила просто не вмикати телевізор.

Інші ж вважають, що транслювати розважальні проєкти під час війни в країні – недоречно.