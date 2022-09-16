Прем'єра нового "Холостяка" мала відбутися ще навесні, але через війну її перенесли. Тепер творці проєкту оголосили нову дату. Прихильники шоу нетерпляче чекають на початок нової романтичної історії, але знайшлися й ті, хто каже, що такі шоу не на часі.

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Ксенія Мішина про прем'єру "Холостяка-12"

Акторка Ксенія Мішина, яка була головною героїнею "Холостячки", зізналася, що чекає на новий сезон реаліті-шоу. Їй цікаво подивитися, як Алекс Топольський будуватиме стосунки з дівчатами на проєкті, а також це чудова можливість відволіктися.

"Мені хочеться сказати – перемикайтеся, якщо не подобається. Тому що багато людей, які хочуть трохи відволіктися від того, що відбувається. Це нормально", – сказала Мішина.

Тому що мені цікаво. Я хочу відволікатися. Ніхто не каже, що війна закінчилася. Просто це для людей, які хочуть трохи розслабитися,

– підкреслила акторка.

Нагадаємо, прем'єра нового "Холостяка" відбудеться 30 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ. Головним героєм став бізнесмен Алекс Топольський. Більше про "Холостяка" та нові правила сезону дізнайтеся тут.