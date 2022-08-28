Романтическое шоу "Холостяк" вернется на экраны осенью. Впрочем, в сети относятся к этому по-разному. Григорий Решетник объяснил, почему проект "к времени", по его мнению.

К слову Настя Каменских наконец-то объяснила, почему Потап до сих пор не вернулся в Украину.

Григорий Решетник о "Холостяке"

Ведущий "Холостяка" объяснил, что его аудитория в большинстве своем одобрительно восприняла возвращение проекта. По мнению Решетника, шоу будет вдохновлять украинцев и будет оказывать поддержку.

"Мы планировали премьеру на весну, но весну у нас украли захватчики, и сейчас мы хотим жить жизнь, хотим поддерживать любовь. Мне кажется, что этот продукт, этот известный проект только поможет украинцам почувствовать... Не забыть о войне ни в коем случае, мы должны помнить, воевать, бороться, но в то же время должны немного увольнять мысли и давать альтернативный вариант, который будет вдохновлять и поддерживать", – сказал Григорий.

Сейчас очень много пар расписываются, сходятся, военные делают предложения, находят время, рождаются дети... Жизнь не останавливается и проект "Холостяк" даст такой новый импульс,

– добавил он.

О дублировании на украинском

Как отметил Григорий Решетник, до 24 февраля Алекс Топольский и участники общались на русском языке. Похоже, дублировать украинским организаторы шоу не планируют, однако нормы закона будут соблюдены.

"Мы прорабатывали разные варианты. До 24 февраля было другое отношение к языку соседней страны. Действительно, Алекс и девушки будут время от времени общаться на русском, которые и разговаривали на русском до 24. Относительно дублирования немного сложно, потому что я не уверен, что все девушки находятся в Украине. И у нас такое реалити, что эмоции должны быть настоящими. Титры мы обещаем. Обещаем украиноязычного ведущего и соблюдение норм по закону", – подчеркнул Решетник.

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