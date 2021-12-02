"Що за триколор": представницю України на "Міс Всесвіт" розкритикували за національний костюм

На конкурсі "Міс Всесвіт" Україну представлятиме Анна Неплях. Дівчину розкритикували за національне вбрання, зазначивши, що воно схоже на російський триколор.

Такі коментарі почали з'являтися під дописом Анни в інстаграмі, де вона показала розкішний національний костюм. Та згодом дівчина видалила негативні слова від підписників, залишивши лише похвалу щодо образу.

До теми "Золота" сукня і 15-кілограмовий костюм: Анна Неплях представила вбрання на фінал "Міс Всесвіт"

Національний костюм Анни Неплях

Вбрання створювала українська дизайнерка Наталія Шевчук. У ньому поєднані унікальні вишивки з усіх регіонів країни, тому творіння отримало назву "Вишиваний код України":

каркасна спідниця прикрашена 25 п'яльцями з вишивками;

корсет сплетений з натуральної лози;

білу сукню довершує наплічна конструкція у формі гігантського п'яльця зі стрічками та квітами: маками, мальвами, барвінком, гіллям калини і справжніми колосками.



"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях у національному костюмі / Фото пресслужби конкурсу краси



"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях у національному костюмі / Фото пресслужби конкурсу краси

Реакція мережі

Однак у вбранні Анни деякі користувачі побачили російський триколор, що неабияк обурило. Стрічки та квіти були червоного, білого та синього кольорів. А також вражає масштаб костюма. Про це зазначали в коментарях, скриншоти яких опублікували ФАКТИ, однак через деякий час дівчина видалила ці слова.

"А чому не жовто-блакитний? Що за триколор?"

"І стрічки нагадають триколор".

"Вибачте, але образ не дуже…"

"Вбрання, м'яко кажучи, невдале".

"Це все дуже гарно звісно, але як їй ходити?"

"Дівчина гарна, костюм – ні".

У коментарях під дописом залишилися лише приємні коментарі, в яких прихильники Неплях висловлюють захоплення її образові:

"Це щось неймовірне!"

"Неймовірно гарно і з сенсом!"

"Дуже гарно та креативно!"

"Це шикарно!"

"Такої краси я ще не бачила! Просто неймовірна сукня!"

, фінал міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт 2021" пройде в місті Ейлат, що в Ізраїлі. Фінал транслюватимуть. За корону та звання найкрасивішої боротимуться 80 дівчат з різних куточків світу.