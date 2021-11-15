Представниця України на Дитячому Євробаченні поекспериментувала з іміджем у новій фотосесії
Джерело:інстаграм Суспільного
Українська юна артистка Олена Усенко, яка поїде на Міжнародний конкурс Дитячого Євробачення-2021, взяла участь у яскравій студійній фотосесії. Там стилістка підібрала для 14-річної конкурсантки незвичні і дещо романтичні образи.
До конкурсу Дитячого Євробачення залишилось 2 місяці – подія відбудеться 19 грудня у Парижі, Франція. Наразі Олена Усенко активно готується до важливого заходу і поки взяла участь у фотосесії, автором якої стала Анастасія Мантач. Щодо стилістки, то нею виступила Юлія Рознатовська, яка підібрала для юної дівчини кілька сміливих образів. В одному з них вона запропонувала Усенко куртку, розписану словами з її пісні "Важіль".
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Олена – сильна особистість, її характер вже сформований. Тому мені як стилісту не потрібно було нічого вигадувати нового: я просто відштовхнулася від образу цілісної та сильної артистки. Єдиний експеримент – це спідниця, Олена категорично не носить суконь у повсякденному житті, тож для неї це було спробою побачити себе інакше,
– розповіла дизайнерка і стилістка Рознатовська.
Для фотосесії Юлія підготувала Усенко 4 повноцінних образи:
- перший складався з чорних штанів з екошкіри, масивного взуття, чорного топу, синьої блузи та червоного берета;
- другий – зі шкіряного тренча шоколадного кольору і такого ж капелюха з ланцюжками;
- третій образ поєднував чорні джинси-скінні, білу фатинову спідницю, блузу з імпровізованим топом і шкіряну куртку з надписами, а також кеди Converse;
- для четвертого образу Олена одягнула коричневий вельветовий костюм, зелену ретро-блузу і чорні черевики.
14-річна вокалістка залишилась задоволеною зйомкою: "Фотосесія була чудова! Я обожнюю бути в кадрі. Задум фотосесії полягав у тому, щоб показати мене справжньою, що я можу бути різною".
Фотосесія Олени Усенко для Дитячого Євробачення: фото Анастасії Мантач
Що відомо про Дитяче Євробачення 2021
- Олена Усенко з Білої Церкви перемогла у Національному відборі Дитячого Євробачення в Україні 24 жовтня.
- Вона презентувала на конкурсі авторську пісню "Важіль", з якою поїде у Францію.
- Подія відбудеться 19 грудня у паризькому концерт-холі La Seine Musicale. Фінал Дитячого пісенного конкурсу наживо транслюватиме UA: КУЛЬТУРА.