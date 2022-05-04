Цьогоріч артистка представить Литву на 66-му пісенному конкурсі Євробачення в Турині. За тиждень до конкурсу вона поспілкувалась з журналістом 24 каналу про саме Євробачення, підтримку Україні та литовську мову.

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Повну розмову з Монікою Лю читайте згодом на сайті 24 каналу.

Зокрема вона розповіла, що вже вдалось зробити за 2 місяці у Литві, поки в Україні триває війна.

"Найперше усі литовці підтримують Україну фінансово. Я вважаю, що це дуже важливо. У нас відкрито багато організацій. Одна з таких це "Blue/Yellow", яка працює в нас ще з 2014 року. Наприклад, за тиждень ця організація зібрала понад мільйон євро. Крім того, ми використовуємо усі платформи для того, щоб розповідати про війну, демонструвати ті жорстокі кадри з Бучі, робити все, щоб люди знали правду. Ми щодня публікуємо інформацію про війну в Україні", – каже Моніка Лю.

Зокрема у Литві знайшли ефективний спосіб боротися з пропагандою. Моніка та її подруги створили профіль у додатку для знайомств Tinder, де в описі написали "Путін розпочав війну в Україні" і обрали геолокацію Москва, щоб ті, хто зацікавився анкетою, зайшли й бачили опис. Вона зізналась, що отримувала жахливі повідомлення: "Одні писали: "Так, ми це знаємо", а інші – "Ми також приїдемо до вашої країни й окупуємо її".



Ось таку анкету створила Моніка для росіян у Tinder / Фото з інстаграму співачки

А от справа з червоним озером, яке пофарбували біля посольства у Росії в Литві місяць тому – справа рук її друзів.

Мої друзі Нерінга Рекашюте та чемпіонка світу з плавання Рута Мейлутіте біля посольства Росії в Литві пофарбували озеро в червоний колір. Мейлітуте плавала там. Відео вийшло чудовим і воно з’явилося на міжнародних платформах. Створенням мистецьких проєктів теж можна привернути увагу до того, що відбувається,

– переконана артистка.

"Червоне озеро" біля російського посольства у Литві: дивіться відео