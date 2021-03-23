Представник Меган і Гаррі зізнався, що офіційного таємного весілля справді не було

Британське подружжя Меган Маркл та принца Гаррі в інтерв'ю Опри Віфнрі нещодавно зізнались, що їхнє весілля "для двох" відбулось трьома днями раніше, ніж помпезне свято 19 травня 2018 року. Після того, як журналісти знайшли копію свідоцтва їхнього весілля, де була вказана дата їхнього публічного весілля, а не "таємного", представник пари швидко взявся пояснити ситуацію.

За словами представника пари Меган Маркл і принца Гаррі, "пара обмінялася особистими клятвами за кілька днів до офіційного весілля 19 травня". Він визнав, що пара не була одруженою за три дні до офіційної церемонії, як вони заявили в інтерв'ю Опрі Віфрі. Цей обмін особистими клятвами на задньому дворі будинку не був шлюбом.

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Що відомо про "таємне весілля" Меган і Гаррі?

Після заяви Меган Маркл про їхнє таємне весілля за три дні до офіційної події у Лондоні, 19 травня 2018 року, інтерв'ю з Опрою Вінфрі поставили під сумнів.

Це було видовище для всього світу. Але ми хотіли, щоб ця церемонія була лише нашою,

– поділилася Маркл, коли розповіла про "таємне весілля" і сказала, що саме ця дата вказана у свідоцтві про шлюб.

Вона додала, що саме цей день вони святкують як річницю шлюбу, а не 19 травня. Сам архієпископ Кентеберійський, який начебто "дав шлюб" парі в день весілля і за 3 дні до нього, не дає жодних коментарів з цього приводу. Але священник Марк Едварс з Лондона пояснив, що його приятель Джастін Велбі (архієпископ Кентерберійський) не влаштовує приватних весіль, а заяви Меган про це як американки з власними уявленнями ставлять під загрозу репутацію усієї англіканської церкви.

Слова священника згодом були підвердженні офіційною копією свідоцтва весілля Меган Маркл та принца Гаррі, де вказано, що весілля відбулось 19 травня 2018 року, а не трьома днями раніше. Чиновник Стівен Бортон, який оформляв спеціальну ліцензію на шлюб, зазначив, що Меган Маркл "явно щось наплутала".

Мені дуже шкода, але Меган явно спантеличена і дезінформована. Вони не одружилися трьома днями раніше на очах в архієпископа Кентерберійського. Те, що відбулося 19 травня 2018 року на очах мільйонів людей по всьому світу, було офіційним весіллям, визнаним Англіканською церквою і законом,

– заявив чоловік.



Весілля Меган Маркл і принца Гаррі / Фото Getty Images