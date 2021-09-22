Нещодавно організатори головного конкурсу краси "Міс Україна" обрали 25 фіналісток. Виявилося, що за корону боротиметься дівчина, яку добре знають у мережі – Аліна Ляшук.

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Аліна Ляшук у фіналі "Міс Україна"

Учасниця "Холостяка-10" поділилась щасливою для неї новиною на особистій сторінці в інстаграмі. Дівчина зізналась, що нарешті здійснилась її мрія, до якої вона "довго йшла і працювала над собою". Аліна додала, що зробила безліч спроб для того, щоб ця подія стала частиною її життя.

Також Ляшук опублікувала відео, на якому позувала перед камерою у відвертому чорному боді. Ймовірно, це була частина конкурсного відбору.

Аліна Ляшук брала участь у 10 сезоні "Холостяка", де головним героєм був Максим Михайлюк. Дівчина пройшла до 9 церемонії троянд і покинула проєкт за декілька кроків до фіналу. Тоді Макс вирішив, що Аліна занадто юна для серйозних стосунків.

Також Ляшук виступала в 7 сезоні шоу "Х-Фактор". Ролик з виконанням пісні на ютубі набрав понад 17 мільйонів переглядів.

"Міс Україна 2021": що відомо

Цього року умови конкурсу змінилися та стали більш жорсткими. Учасниці повинні не мати татуювань, збільшених губ, імплантів, нарощеного волосся й не надавати ескорт-послуг. Через ці зміни організаторам було важко знайти учасниць.

Все-таки 16 вересня було представлено 25 фіналісток конкурсу.

30 фінальне шоу краси відбудеться 21 жовтня. Переможниця та найкрасивіша українка отримає корону, вартістю 3 мільйони доларів.

Текст публікації Аліни Ляшук

Я в фіналі "Міс Україна". Сьогодні, 18.09.21 здійснилася моя мрія, до якої довго йшла і працювала над собою! Скільки ж мною було зроблено спроб, щоб ця подія стала частиною життя!

Неймовірні емоції щастя хочу пам'ятати!