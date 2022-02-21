Правда чи вигадки Поплавського: Тіна Кароль розвіяла чутки про посаду в університеті культури

На початку лютого Поплавський заявив, що Тіна Кароль стала завідувачкою кафедри естрадного співу в КУК. Однак сама співачка це спростувала. Зірковий ректор нібито пропонував їй роботу, але вона відмовилася.

Новина про те, що Тіна Кароль приєдналася до числа зіркових викладачів Київського університету культури облетіла всі соцмережі. З'ясувалось, Михайло Поплавський розтризвонив про це зарано.

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У них дійсно була розмова про призначення співачки на посаду завкафедри естрадного співу, але 37-річна попдіва вважає, що поки її місце на великій сцені, а не в університетських аудиторіях.

Це красивий жест чоловіка, він пропонував. Насправді якщо серйозно, то я можу, вмію, та вести журнали… Поки ще є чим зайнятися, я ще нічого,

– заявила Тіна Кароль.

Натомість сам Михайло Поплавський все ще сподівається, що артистка пристане на його пропозицію. "Ми переговорили, яка перспектива може бути. Тіна Кароль, як народна артистка, має бути на посаді професорки, завідувачкою кафедри. Вона може приступити до своїх обов'язків з першого вересня 2022 року", – заявив ректор.

Тіна Кароль з Михайлом Поплавським / Фото з інстаграму ректора