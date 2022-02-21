Новость о том, что Тина Кароль присоединилась к числу звездных преподавателей Киевского университета культуры облетела все соцсети. Выяснилось, Михаил Поплавский растрезвонил об этом рановато.

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У них действительно был разговор о назначении певицы на должность заведующей кафедрой эстрадного пения, но 37-летняя поп-дива считает, что пока ее место на большой сцене, а не в университетских аудиториях.

Это красивый жест мужчины, он предлагал. На самом деле если серьезно, то я могу, умею, и вести журналы... пока еще есть чем заняться, я еще ничего,

– заявила Тина Кароль.

Зато сам Михаил Поплавский все еще надеется, что артистка согласится на его предложение. "Мы переговорили какая перспектива может быть. Тина Кароль, как народная артистка, должна быть на должности профессора, заведующей кафедрой. Она может приступить к своим обязанностям с первого сентября 2022 года", – заявил ректор.

Тина Кароль с Михаилом Поплавским / Фото из инстаграма ректора

Напомним, совместные фото Михаила Поплавского и Тины Кароль разлетелись по сети 3 февраля, когда она посетила Киевский университет культуры, очевидно, на переговоры. Однако ректор в тот же день объявил, что избрал звезду заведующей кафедрой эстрадного пения.