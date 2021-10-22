Працювала все життя, – Меган Маркл написала відкритий лист, де розповіла про важке дитинство

Дружина принца Гаррі Меган Маркл опублікувала лист до Конгресу США. У ньому вона не тільки виступила за відпустку після пологів, але й розповіла про важке дитинство та життя після народження доньки.

Меган Маркл написала відкритого листа Конгресу США. Вона висловила підтримку на введення оплачуваної відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Цей лист дружина принца Гаррі оприлюднила в рамках кампанії PaidLeaveForAll.

До слова Кейт Міддлтон і принц Вільям показали почуття на світському заході: романтичні фото

Меган Маркл підкреслила, що через пандемію коронавірусу багато батьків були змушені покидати роботу. Адже діти не могли залишитися вдома самі – дитячі садки й школи закривалися на карантин.

Працююча мама або батько стикаються з конфліктом через те, чи залишатися їм будинку або йти на роботу. І те, і інше обходиться їм дорого,

– наголосила дружина принца Гаррі.

Яким було дитинство Меган

Маркл написала, що такі ситуації актуальні завжди, бо виникали раніше. Вона пригадала, що її сім'я жила бідно, тому батьки водили дітей у салат-бар, де порція коштувала майже 5 доларів.

Я виросла на салат-барі за 4,99 долара в Sizzler. Я пам'ятаю свої почуття в той час: я знала, як старанно працювали мої батьки, щоб я могла собі це дозволити, тому що навіть їжа в кафе за п'ять доларів була для мене чимось особливим, і я була щаслива,

– зізналась герцогиня.

Меган юною пішла на роботу. У 13 років вона працювала у магазині заморожених йогуртів. Її робота була різною – від обслуговування клієнтів та їхніх дітей до прибирання.

"Я працювала все своє життя і відкладала гроші, коли могла. Але навіть це було розкішшю, тому що зазвичай йшлося про те, щоб звести кінці з кінцями й мати достатньо коштів, щоб заплатити за оренду і заправити машину", – додала жінка.



Меган Маркл в дитинстві / Фото з мережі

Життя після народження доньки

Меган Маркл поділилась, що їм з принцом Гаррі не довелося обирати між часом, якого потребує малюк, та кар'єрою. Вони мали можливість отримувати радість від новонародженої дитини.

"Ми знали, що можемо забрати її додому і на цьому життєво важливому етапі присвятити себе нашим дітям і нашій родині. Ми знали, що, якщо ми вчинимо таким чином, нам не доведеться робити немислимий вибір щодо догляду за дітьми, роботи й медичного обслуговування, який доводиться робити кожен день багатьом людям", – зазначала зіркова дружина.

Наприкінці Меган підкреслила, що оплачувана відпустка для батьків – необхідність. Таке правило практикується в багатьох країнах світу.

Зазначимо, що наприкінці вересня принц Гаррі та Меган Маркл вперше вийшли у світ після народження доньки. Вони прибули до Нью-Йорку та провели там кілька ділових зустрічей. Фінальною точкою поїздки став виступ на концерті Global Citizen Live.

До цього часу Меган Маркл лиш один раз з'являлась на екранах, де постала у жартівливому відео. Більше вона не здійснювала офіційних виходів, а весь вільний час, ймовірно, присвячувала дітям.