Меган Маркл написала открытое письмо Конгрессу США. Она выразила поддержку касательно введения оплачиваемого отпуска в связи с беременностью и родами. Это письмо жена принца Гарри обнародовала в рамках кампании PaidLeaveForAll.

К слову Кейт Миддлтон и принц Уильям показали чувства на светском мероприятии: романтические фото

Меган Маркл подчеркнула, что из-за пандемии коронавируса многие родители были вынуждены бросать работу. Ведь дети не могли остаться дома одни – детские садики и школы закрывались на карантин.

Работающая мама или отец сталкиваются с конфликтом из-за того, оставаться ли им дома или идти на работу. И то, и другое обходится им дорого,

– отметила супруга принца Гарри.

Каким было детство Меган

Маркл написала, что такие ситуации актуальны всегда, потому что возникали раньше. Она вспомнила, что ее семья жила бедно, поэтому родители водили детей в салат-бар, где порция стоила почти 5 долларов.

Я выросла на салат-баре за 4,99 доллара в Sizzler. Я помню свои чувства в то время: я знала, как усердно работали мои родители, чтобы я могла себе это позволить, потому что даже еда в кафе за пять долларов была для меня чем-то особенным, и я была счастлива,

– призналась герцогиня.

Меган юной пошла на работу. В 13 лет она работала в магазине замороженных йогуртов. Ее работа была разной – от обслуживания клиентов и их детей до уборки.

"Я работала всю свою жизнь и откладывала деньги, когда могла. Но даже это было роскошью, потому что обычно речь шла о том, чтобы свести концы с концами и иметь достаточно средств, чтобы заплатить за аренду и заправить машину", – добавила женщина.



Меган Маркл в детстве / Фото из сети

Жизнь после рождения дочери

Меган Маркл поделилась, что им с принцем Гарри пришлось выбирать между временем, в котором нуждается малыш, и карьерой. У них была возможность получать радость от новорожденного ребенка.

"Мы знали, что можем забрать ее домой и на этом жизненно важном этапе посвятить себя нашим детям и нашей семье. Мы знали, что, если мы поступим таким образом, нам не придется делать немыслимый выбор относительно ухода за детьми, работы и медицинского обслуживания, который приходится делать каждый день многим людям", – отмечала звездная жена.

В конце Меган подчеркнула, что оплачиваемый отпуск для родителей – необходимость. Такое правило практикуется во многих странах мира.

Отметим, что в конце сентября принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после рождения дочери. Они прибыли в Нью-Йорк и провели там несколько деловых встреч. Финальной точкой поездки стало выступление на концерте Global Citizen Live.

До этого времени Меган Маркл лишь один раз появлялась на экранах, где предстала в шутливом видео. Больше она не осуществляла официальных выходов, а все свободное время, вероятно, посвящала детям.