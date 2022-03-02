Росіянин розповів у своєму інстаграмі про брехню російської влади та вбивства цивільних, не лише військових. Також він показав моторошні кадри з обстрілів українських міст. Він заявив, що люди бояться говорити вголос свої думки, тому що переживають за кар'єру та життя. Проте коли це стається, вони залишаються задоволені тим, що зробили.

До слова Юрій Дудь "не засцяв": блогер просить політиків Росії зупинити Путіна

Дудь відверто заявив своїм підписникам, що Путін ввійшов з військами в Україну 24 лютого; знищує не лише військові об'єкти, а й мирне населення; прирікає росіян на бідність через введення обмежень та санкцій з усього світу. Щоправда, його твердження про Донбас викликало багато запитань в українців:

"А як же Донбас всі ці 8 років?" Донбас всі ці 8 років – це трагедія з тисячами жертв. З великою вірогідністю, цієї трагедії не сталось би, якби не участь Росії. І так, всі ці 8 років там було багато несправедливого і жахливого з обох сторін", – написав Дудь.

Довідка: окупація на Донбасі (частин Донецької та Луганської областей) розпочалась одразу після захоплення Росією Криму, серії проросійських виступів в Україні і проголошення "державних суверенітетів" ДНР та ЛНР. Попри численні факти участі Збройних сил РФ та докази причетності Росії до війни, офіційно Росія не визнає факту свого вторгнення в Україну. Спочатку війна на сході мала назву антитерорестичної операції (2014 – 2018) а згодом – операція Об'єднаних сил (з 2018). За даними ООН, за 8 років війни там загинуло 42 – 45 тисяч людей.

У фейсбуці та твітері користувачі не розуміють позиції Дудя, зокрема запитують, чому блогер не згадав у дописі про окупацію Криму та незаконенне приєднання півострова до Росії. А от у коментарях під дописом Дудя чимало росіян як підтримало, так і засудило.

Варто нагадати, що торік Дудь вирізав зі свого інтерв'ю з українським блогером Івангаєм шматок про війну на Донбасі та окупацію Криму. Згодом він показав його окремо в мережі, а своє рішення забрати його з хронометражу назвав бажанням "не втомити глядача довгим відео".