У Позитива з "Время и стекло" помер батько: "Я просто це прийняв"

Екссоліст гурту "Время и стекло" Позитив розповів, що помер його батько. Чоловіки не спілкувалися 15 років, тому звістку про смерть батька музикант просто прийняв.

Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) вперше розповів про смерть батька. Він планував зустрітися з найріднішим, але не встиг.

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Позитив про смерть батька

Батько Позитива мав іншу сім'ю, вони не спілкувалися. Навіть про смерть тата музикант дізнався не одразу. Інша сім'я чоловіка вирішила не повідомляти Олексієві та його рідним. Це зробив друг Завгороднього, з яким спілкувалися в дитинстві. Причиною смерті батька став стан здоров'я, а не війна.

У мене двояке відчуття. Я просто прийняв це. Моя сестра плакала. Десь за два місяці до цього ми з нею розмовляли й казали: "Може все-таки заїдемо до тата? Якщо він не хоче, може, ми зробимо перший крок?". Не встигли,

– поділився Позитив.

Стосунки з батьком в Олексія були непрості. Хоча вони не спілкувалися 15 років, та образи хлопець не має. Розуміє, що в тата була інша сім'я, діти, внуки: "Він не був сам, тому я якось не сильно переживав. Хотілось, звісно, дуже багато розповісти йому. Але сподіваюся, що він зараз бачить. Думаю, що він ці 15 років бачив мене. Може, навіть через це він не хотів з нами спілкуватися, бо бачив все".

Зазначимо, під час війни й інші українські артисти втрачали рідних: