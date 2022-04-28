Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) впервые рассказал о смерти отца. Он планировал встретиться с самым родным, но не успел.

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Позитив о смерти отца

Отец Позитива имел другую семью, они не общались. Даже о смерти папы музыкант узнал не сразу. Другая семья мужа решила не сообщать Алексею и его родным. Это сделал друг Завгороднего, с которым общались в детстве. Причиной смерти отца стало здоровье, а не война.

У меня двоякое чувство. Я просто принял это. Моя сестра плакала. Где-то за два месяца до этого мы с ней разговаривали и говорили: "Может все-таки заедем к папе? Если он не хочет, может, мы сделаем первый шаг?". Не успели,

– поделился Позитив.

Отношения с отцом у Алексея были непростыми. Хотя они не общались 15 лет, но обиды у парня нет. Понимает, что у папы была другая семья, дети, внуки: "Он не был сам, поэтому я как-то не сильно переживал. Хотелось, конечно, очень многое рассказать ему. Но надеюсь, что он сейчас видит. Думаю, что он эти 15 лет видел меня, может быть, даже поэтому он не хотел с нами общаться, потому что видел все".

Отметим, во время войны и другие украинские артисты теряли родных: