Хочу сім'ю, – Позитив вразив зізнанням про особисте життя та стосунки з коханою

Український артист Позитив відверто розповів про стосунки з коханою. Він заінтригував заявами про те, що хоче сім'ю.

Український репер Позитив (Олексій Завгородній) вже зізнавався, що не самотній. Днями він відверто розповів про його нові стосунки після розлучення.

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Позитив про стосунки з коханою

Цього разу Позитив знову не зізнався, з ким має романтичні стосунки. Але відверто розповів про те, що закоханий.

"Стосунки, які у нас з нею зараз, під час війни, з кожним днем стають все міцнішими. Вона була зі мною кожен день під час війни. Ми бачимо багато пар, які розійшлися, бо війна, все ж таки, перевіряє людей на багато моментів. Я не здивувався, але чесно, я дуже пишаюся цією людиною і за те, що вона робить для мене і за те, що вона зі мною. Вона зараз зловила найскладніший для мене час, найбільш депресивний, найбільш нервовий, коли дійсно я втратив дуже багато, до чого я дуже звик. За що я їй дуже вдячний".

Я знаю точно, що я дуже непроста людина, дуже творча людина. Воно теж, звісно, виражається у стосунках. Я багато разів можу спалахнути серйозно. Але коли в тебе друга половинка настільки спокійна, як подушечка може брати на себе всі ці емоції, і коли ти можеш з людиною ділитися, це дуже кльово,

– додав Позитив.

Артист також зізнався, що готовий до створення нової сім'ї. До того ж хоче дітей. "Я хочу сім'ю, я дійсно хочу сім'ю і до неї готовий і я дуже хочу, щоб все в мене вийшло, і я над цим працюю... Це буде скоро... І дитина буде вже!".

Особисте життя Позитива

Про нові стосунки репер зізнався ще в жовтні 2022. Відомо, що його кохана також працює у сфері шоубізнесу, а перед зародженням кохання довгий час товаришувала з Позитивом.

Олексій перебував у статусі холостяка з квітня 2021 року – тоді він розлучився зі своєю дружиною Анною Андрійчук. Пара була разом 15 років, з яких 8 – у шлюбі. Причиною їхнього розлучення начебто стали різні інтереси.