Позитив відповів, чому насправді показував фото поцілунку з Надею Дорофєєвою

Український репер Позитив після зізнання Дорофєєвої про її нові стосунки заінтригував спільним романтичним фото. Він зізнався, що це був клікбейт та анонс нового кліпу.

Романтичні фото Наді Дорофєєвої та Позитива заінтригували мережу. Шанувальники почали підозрювали, що гурт "Время и Стекло" знову об'єднається.

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Чому Позитив інтригував фото з Дорофєєвою

Насправді репер зізнався, що ці кадри були клікбейтом та анонсом його нового кліпу в дуеті з Мішель Андраде та Аліною Паш – "Перед світанком".

Це клікбейт. Коли Надя опублікувала фотографію з Кацуріним, я написав у себе "чи разом“ із цим фото і таким чином зробив анонс сьогоднішнього кліпу та пісні. Адже ми не говорили, що там буде Аліна Паш. І всі думали, що це 100% буде Надя…

– відповів Позитив.

Виконавець додав, що не запрошував Надю Дорофєєву до спільного треку. Адже зірка зараз працює над сольним альбомом. Позитив зауважив, що й він планує випустити сольну україномовну платівку.



Позитив і Дорофєєва / Фото з інстаграму Позитива

Чому Позитив заспівав з Андраде та Паш

Рішення зірок заспівати разом було неочікуваним, адже кожен із них працює над своїм оригінальним стилем. В інтерв'ю 24 каналу Позитив розповів, як дух зміг об'єднати їх разом.

"Всі знають, що в нас із Мішель вже є колаборація з гуртом MOЗGI й спільний саундтрек до українського серіалу. Ми завжди працювали разом у студії, маємо ще багато не випущеного матеріалу. Мішель для мене, як для музичного продюсера, завжди була цікавою співачкою, яка відрізняється від інших українських артисток. Вона мислить по-іншому, у неї є свої фішки. Це самобутній артист, з яким можна створювати щось поза шаблонами", – пояснив Позитив.

Мені також дуже подобається творчість Аліни Паш. Вона створює унікальний український продукт. А коли познайомився з нею, зрозумів, що вона ще й дуже сильна особистість. Вона заряджає. Так і сталося, коли ми почали роботу над спільною піснею,

– зізнався артист.

Позитив додав, що завдяки Аліні Паш у хіп-хоп треці з'явився український почерк. Тож їхня колаборація й тандем спрацювала на ура.