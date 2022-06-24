Романтичні фото Наді Дорофєєвої та Позитива заінтригували мережу. Шанувальники почали підозрювали, що гурт "Время и Стекло" знову об'єднається.

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Чому Позитив інтригував фото з Дорофєєвою

Насправді репер зізнався, що ці кадри були клікбейтом та анонсом його нового кліпу в дуеті з Мішель Андраде та Аліною Паш – "Перед світанком".

Це клікбейт. Коли Надя опублікувала фотографію з Кацуріним, я написав у себе "чи разом“ із цим фото і таким чином зробив анонс сьогоднішнього кліпу та пісні. Адже ми не говорили, що там буде Аліна Паш. І всі думали, що це 100% буде Надя…

– відповів Позитив.

Виконавець додав, що не запрошував Надю Дорофєєву до спільного треку. Адже зірка зараз працює над сольним альбомом. Позитив зауважив, що й він планує випустити сольну україномовну платівку.



Позитив і Дорофєєва / Фото з інстаграму Позитива

Чому Позитив заспівав з Андраде та Паш

Рішення зірок заспівати разом було неочікуваним, адже кожен із них працює над своїм оригінальним стилем. В інтерв'ю 24 каналу Позитив розповів, як дух зміг об'єднати їх разом.

"Всі знають, що в нас із Мішель вже є колаборація з гуртом MOЗGI й спільний саундтрек до українського серіалу. Ми завжди працювали разом у студії, маємо ще багато не випущеного матеріалу. Мішель для мене, як для музичного продюсера, завжди була цікавою співачкою, яка відрізняється від інших українських артисток. Вона мислить по-іншому, у неї є свої фішки. Це самобутній артист, з яким можна створювати щось поза шаблонами", – пояснив Позитив.

Мені також дуже подобається творчість Аліни Паш. Вона створює унікальний український продукт. А коли познайомився з нею, зрозумів, що вона ще й дуже сильна особистість. Вона заряджає. Так і сталося, коли ми почали роботу над спільною піснею,

– зізнався артист.

Позитив додав, що завдяки Аліні Паш у хіп-хоп треці з'явився український почерк. Тож їхня колаборація й тандем спрацювала на ура.