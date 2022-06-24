Романтические фото Нади Дорофеевой и Позитива заинтриговали сеть. Поклонники начали подозревать, что группа "Время и Стекло" снова объединится.

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Почему Позитив интриговал фото с Дорофеевой

На самом деле рэпер признался, что эти кадры были кликбейтом и анонсом его нового клипа в дуэте с Мишель Андраде и Алиной Паш – "Перед рассветом".

Это кликбейт. Когда Надя опубликовала фотографию с Кацуриным, я написал у себя "чи разом" с этим фото и таким образом сделал анонс сегодняшнего клипа и песни. Мы ведь не говорили, что там будет Алина Паш. И все думали, что это 100% будет Надя…

– ответил Позитив.

Исполнитель добавил, что не приглашал Надю Дорофееву в общий трек. Ведь звезда сейчас работает над сольным альбомом. Позитив отметил, что и он планирует выпустить сольную украиноязычную пластинку.



Позитив и Дорофеева / Фото с инстаграма Позитива

Почему Позитив спел с Андраде и Паш

Решение звезд спеть вместе было неожиданным, ведь каждый работает над своим оригинальным стилем. В интервью 24 каналу Позитив рассказал, как дух смог объединить их вместе.

"Все знают, что у нас с Мишель уже есть коллаборация с группой MOЗGI и общий саундтрек к украинскому сериалу. Мы всегда работали вместе в студии, есть еще много не выпущенного материала. Мишель для меня, как для музыкального продюсера, всегда была интересной певицей, которая отличается от других украинских артисток. Она мыслит по-другому, у нее есть свои фишки. Это самобытный артист, с которым можно создавать что-нибудь вне шаблонов", – пояснил Позитив.

Мне тоже очень нравится творчество Алины Паш. Она создает уникальный украинский продукт. А когда познакомился с ней, понял, что она еще очень сильная личность. Она заряжается. Так и случилось, когда мы начали работу над общей песней,

– признался артист.

Позитив добавил, что благодаря Алине Паш в хип-хоп треке появился украинский почерк. Их коллаборация и тандем сработали на ура.