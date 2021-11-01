Позитив травмувався під час концерту в Єгипті: в якому стані співак

1 листопада 2021 , 17:50
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Джерело:

інстаграм Позитива

Ексучасник гурту "Время и Стекло" Позитив разом із теперішнім колективом MOZGI, у складі якого виступає, побував на гастролях в Єгипті. Під час поїздки він травмував ногу. Запевняє, що ця поїздка точно запам'ятається.

Чимало знаменитостей відправляються на гастролі в інші країни, оскільки в Україні більшість масових заходів заборонені через карантинні обмеження. Не став винятком і колектив MOZGI.

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Позитив травмувався на гастролях

Один із учасників популярного колективу – Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) травмувався на гастролях. В інстаграм-блозі він опублікував фото рентген-знімку, на якому видно перелом ноги. 

Дякую, Єгипте! Це був дуже крутий і переломний заїзд! Я в порядку, трішки шкутильгатиму,
– поділився Олексій.

Для перегляду всіх фото та відео гортайте праворуч:

У коментарях прихильники артиста бажають йому швидкого одужання та закликають більше дбати про себе.

  • "Одужуй!"
  • "Будь акуратнішим!"
  • "Бажаємо швидкого одужання! Ви круті!"
  • "Не лякай нас так. Будь акуратнішим".
  • "Я так злякалася, коли побачила знімок". 
Автор: Христина Кобак