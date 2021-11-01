Позитив травмувався під час концерту в Єгипті: в якому стані співак

Ексучасник гурту "Время и Стекло" Позитив разом із теперішнім колективом MOZGI, у складі якого виступає, побував на гастролях в Єгипті. Під час поїздки він травмував ногу. Запевняє, що ця поїздка точно запам'ятається.

Чимало знаменитостей відправляються на гастролі в інші країни, оскільки в Україні більшість масових заходів заборонені через карантинні обмеження. Не став винятком і колектив MOZGI.

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Позитив травмувався на гастролях

Один із учасників популярного колективу – Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) травмувався на гастролях. В інстаграм-блозі він опублікував фото рентген-знімку, на якому видно перелом ноги.

Дякую, Єгипте! Це був дуже крутий і переломний заїзд! Я в порядку, трішки шкутильгатиму,

– поділився Олексій.

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У коментарях прихильники артиста бажають йому швидкого одужання та закликають більше дбати про себе.