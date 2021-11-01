Чимало знаменитостей відправляються на гастролі в інші країни, оскільки в Україні більшість масових заходів заборонені через карантинні обмеження. Не став винятком і колектив MOZGI.
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Позитив травмувався на гастролях
Один із учасників популярного колективу – Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) травмувався на гастролях. В інстаграм-блозі він опублікував фото рентген-знімку, на якому видно перелом ноги.
Дякую, Єгипте! Це був дуже крутий і переломний заїзд! Я в порядку, трішки шкутильгатиму,
– поділився Олексій.
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У коментарях прихильники артиста бажають йому швидкого одужання та закликають більше дбати про себе.
- "Одужуй!"
- "Будь акуратнішим!"
- "Бажаємо швидкого одужання! Ви круті!"
- "Не лякай нас так. Будь акуратнішим".
- "Я так злякалася, коли побачила знімок".