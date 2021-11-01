Многие знаменитости отправляются на гастроли в другие страны, поскольку в Украине большинство массовых мероприятий запрещены из-за карантинных ограничений. Не стал исключением и коллектив MOZGI.
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Позитив травмировался на гастролях
Один из участников популярного коллектива – Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) травмировался на гастролях. В инстаграм-блоге он опубликовал фото рентген-снимка, на котором видно перелом ноги.
Спасибо, Египет! Это был очень крутой и переломный заезд! Я в порядке, немножко буду хромать,
– поделился Алексей.
Для просмотра всех фото и видео листайте вправо:
В комментариях поклонники артиста желают ему скорейшего выздоровления и призывают больше заботиться о себе.
- "Выздоравливай!"
- "Будь аккуратнее!"
- "Желаем скорейшего выздоровления! Вы крутые!"
- "Не пугай нас так. Будь аккуратнее".
- "Я так испугалась, когда увидела снимок".