Многие знаменитости отправляются на гастроли в другие страны, поскольку в Украине большинство массовых мероприятий запрещены из-за карантинных ограничений. Не стал исключением и коллектив MOZGI.

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Позитив травмировался на гастролях

Один из участников популярного коллектива – Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) травмировался на гастролях. В инстаграм-блоге он опубликовал фото рентген-снимка, на котором видно перелом ноги.

Спасибо, Египет! Это был очень крутой и переломный заезд! Я в порядке, немножко буду хромать,

– поделился Алексей.

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В комментариях поклонники артиста желают ему скорейшего выздоровления и призывают больше заботиться о себе.