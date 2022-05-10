Позитив розповів, чи російські окупанти знищили його дім

Ексучасник гурту "Время и Стекло" Позитив виїхав з Києва і зараз мешкає на Хмельниччині. Дім артиста у столиці під час російської атаки не постраждав, але біля його студії впали уламки літака.

Цим Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) поділився в інтерв'ю 24 каналу. Російським окупантам було все одно, чиї будинки грабувати та руйнувати, тому, коли росіяни увірвалися на територію Київської області, майно українських знаменитостей також постраждало.

Повне інтерв'ю тут Біля моєї студії впали уламки літака, – Позитив про виїзд з Києва, волонтерство та Зеленського

Позитив розповів, що його дім, на щастя не постраждав. Перші дні війни він разом із сім'ями товаришів провів у будинку мами, що розташований під Києвом. Та згодом вони всі разом вирішили поїхати на захід України. Зараз у тому будинку мешкають переселенці.

У перші дні атаки біля моєї студії впали уламки літака. Тоді вирішив, що краще всю апаратуру забрати з собою. Так і зробив, тому зараз можу писати нові пісні,

– поділився артист.

Інтерв'ю Позитива: дивіться відео онлайн

Зіркова нерухомість під час війни в Україні

У будинку співачки Ірини Білик оселилися на деякий час окупанти, які "жили, як хотіли".

Дві ракети вдарили біля будинку бандуристки Марини Круть у Києві. Вибуховою хвилею вибило вікна, двері, знесло навіть вазони.

До будинку шеф-редакторки "Орла і Решки" Маші Суші в Ірпені також увірвалися російські загарбники. Вони "зґвалтували домівку".

Більше тут Гвоздьова, Кондратюк, Харчишин: зірки, чиї будинки знищили окупанти